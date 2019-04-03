راجكومار راو مكرّمًا في سلطنة عُمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 04:33 مساءً - فاز نجم بوليوود راجكومار راو Rajkummar Rao على جائزة أفضل أداء في حفل توزيع جوائز "فيلم فير" الشرق الأوسط 2019، الذي أقيم في سلطنة عُمان مؤخرًا.



وقال راو لمناسبة تكريمه: "إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة، كما أشعر بالامتنان لمعرفة أنّ أفلامي لا تكتفي بتسلية الجماهير في الهند، ولكن على الصعيد العالمي ."

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وأضاف: "لقد كان لديّ أفلام مميزة جدًّا في 2018، وهذا الفوز يشهد على أنّ الجماهير منفتحة أيضًا على التجريب، ومشاهدة شيء جديد ومثير للاهتمام".



وقام راجكومار أثناء حفل التكريم في سلطنة عُمان، بأداء أغنيته التي انتشرت مؤخرًا "كاماريا"، مع الفنانة والراقصة الهندية نورا فتحي.

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كما غرّد عن فوزه بالقول: "نلت جائزة #FilmfareMiddleEast الأفضل في العام في سلطنة عُمان الليلة الماضية، عن عملي في #Stree و #Omerta. امتنان."



يشار إلى أنّ النجم راجكومار راو قادر على تسلية الجماهير عالميًّا، ويتطلع إلى عرض عدد من الأفلام المتوقعة لهذا العام ، بما في ذلك "Mental Hai Kya" و "Turram Khan" و "Imli" و "Made In China".