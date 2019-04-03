بالفيديو: بدرية أحمد تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن المذيع الإماراتي علي العصيمي

أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عبر حسابها في ”إنستغرام“، عن إصابة المذيع الإماراتي علي العصيمي بمرض السرطان. وظهرت بدرية في فيديو متأثرة أثناء إلقاء الخبر على متابعيها، وطالبت الجمهور بالدعاء له.

وتلقى الجمهور نبأ مرض المذيع بمزيد من الحزن، وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل.

والعصيمى هو إعلامي إماراتي يقدم برنامج ”من الآخر“ على قناة ”سما دبي“ ويناقش الموضوعات المتداولة على ساحات شبكات التواصل الاجتماعي، ويسلّط الضوء على أبرز الفعاليات الاجتماعية والفنية والثقافية والوطنية.

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