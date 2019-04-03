فيديو لشاب يحتضن الكويتية مها محمد يثير الجدل.. والفنانة تكشف ملابساته

أثار مقطع فيديو لمقلد المشاهير ، الكويتي “شهاب” الجدل ، بعد ظهوره وهو يحتضن الفنانة الكويتية مها محمد من الخلف .

من جانبها نشرت “مها” فيديو جديد برفقة شهاب عبر حسابها الرسمي في موقع إنستقرام ، رداً على الانتقادات التي طالتها من الفيديو السابق .

وأوضحت الفنانة الكويتية أن شهاب هو في عمر ابنها أو أقل وهو يناديها “ماما” ، وأوقات كثيرة عندما يخطىء تمسكه من أذنه .

وأضافت مها : “ناس تصطاد بالماي العكرة اللي نفس تفكيرها القذر، شهاب حسبة ولدي يناديني ماما عمره 16 سنة حتى ولدي أكبر منه حط إيده على كتفي وسحبني نصور سويتها هليلة حسبي يالله عليكم متى تموتون ونفتك من تفكيركم القذر”.