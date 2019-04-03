مؤسسة مصر الخير تدعم الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب

في إطار إهتمام مؤسسة مصر الخير بإحياء التراث ودعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة ، تقوم المؤسسة بدعم ورعاية الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الحالي بمحافظة أسيوط

ويهدف المهرجان إلى تدريب ودعم الفرق الشبابية المستقلة والهواه الموجوده فى الاقاليم كما يضم المهرجان عدد من الورش التدريبية في مختلف المجالات المسرحية .

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز إبداعية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى كمساهمة إنتاجية لحث الفرق الفائزة علي المضي قدماً وتطوير الأداء الإبداعي خلال المراحل المقبلة .

ويأتي الحفل الإفتتاحي للدورة الرابعة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط واللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان و الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان المسرحي لشباب الجنوب والأستاذة دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر

الخير والعديد من الشخصيات التي تولي مجال الثقافة والفنون إهتماما ً بالغا بمحافظة أسيوط .

كما تأتي وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط من أهم رعاة المهرجان بالإضافة إلى العديد من الجهات المختلفة ومن أهمها جامعة أسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة وجمعية رجال الاعمال باسيوط ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان .

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وصرح الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة س للثقافة والابداع ورئيس المهرجان أن دعم مؤسسة مصر الخير للدورة الرابعة من المهرجان أكد على دور المجتمع المدني في دعم وإحياء التراث الثقافي للشعوب و صححت الكثير من المفاهيم الخاطئة السائدة لدى عدد كبير من الناس حول

أهمية دعم الأنشطة الثقافية والتراثية وساعدت على تنمية المواهب الشبابية فى الأقاليم .

ومن جانبها أكدت دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر

الخير أنه منذ نشأة مؤسسة مصر الخير وتسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة. وايمانا بأهمية الثقافة والفنون في إثراء الشخصية المصرية، يسعى قطاع مناحي الحياة لان يكون المجتمع المدني ممثل في مصر الخير مصدراً لنشر الثقافة ودعم الفنون وركيزة للحفاظ على التراث الفني المصري الثري.

وأضافت حتحوت أن تلك الجهود تعمل على نشر القيم النبيلة التي يتضمنها التراث المصري بكل أوجهه من ثقافة وفنون وغيرها وربط الإنسان المصري بجذوره وهويته الأصلية بجانب خلق لغة حوار بين الاجيال من خلال الفنون.

وأكدت رئيس قطاع مناحي الحياة ، أن مؤسسة مصر الخير تأخذ على عاتقها مسئولية تنمية الإنسان المصري وقيامها برعاية المهرجان المسرحي لشباب الجنوب الذى يحقق أهدافها في الحفاظ على الشخصية المصرية وبنائها خاصة أن المهرجان قائم على تقديم عروض مسرحية وورش تدريبية للشباب وكذلك الاطفال والاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية