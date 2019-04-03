نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" . وكشفت الصورة عن عمل غنائي جديد يجمعه بـ"دياب" والملحن عمرو مصطفى، حيث أعلن عنها قائلاً:" عمل قريب مع الهضبة وعمرو مصطفى ..دائماً الخلطه دي مفعولها زي السحر". وتميز ظهور التميز الثلاثي بين تركي ودياب وعمرو مصطفى في عدة أغنيات ومنها "أجمل عيون، ياساحر، بحبك أنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ عن عمله مع الهضبة وعمرو مصطفى: خلطة سحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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