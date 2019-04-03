يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي على أرض الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس يوم الجمعة 12 أبريل، وتم اعتماد سعر موحد للتذكرة لجميع فئات الحضور بقيمة 400 جنيه. اعتماد سعر موحد للتذكرة لجميع فئات الحضور بقيمة 400 جنيه. يذكر أن منير أحيا حفلًا غنائيًّا في مارس الماضي في مدينة الرحاب بـ"فاميلي بارك"، بعد إصدار عدد من أغنيات ألبومه الجديد "وطن" المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منير يحيي حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.