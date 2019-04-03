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روج المطرب تامر عاشور لحفله الغنائي الذي سيقوم بإحيائه غدًا الخميس، بجامعة heliopolis، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشر عاشور بوستر الحفل عبر حسابهوعلق قائلًا: "مستنيكم بكره إن شاء الله في أول حفلات ألبوم أيام بجامعة heliopolis".
جدير بالذكر أن تامر عاشور طرح
مؤخرًا أحدث ألبوماته "أيام"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، ويضم الألبوم 12 أغنية وهي: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. تامر عاشور يحتفل بنجاح ألبوم أيام بجامعة هليوبوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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