فيديو.. كايروكي تكسر حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية بنخاف لفريق كايروكي نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة، ونالت على إعجاب الكثيرين.
كان "محمد شافعي" تحدث في تصريحات سابقة لـ "الوفد" عن سعادته بهذه الأغنية قائلًا: أغنية بنخاف من أقرب الكلمات إلى قلبي، وسعيد جدًّا برد
اما عن تعليقات جمهور فريق كايروكي عبر اليوتيوب جاءت كالتالي:
يذكر أن أغنية "بنخاف" من كلمات "محمد شافعي"، وألحان وتوزيع "كايروكي".
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