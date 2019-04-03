الارشيف / فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالهضبة وعمرو مصطفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه ومستشار الديوان الملكي السعودي، عن تعاون جديد يجمعه بالميجا ستار عمرو دياب والملحن عمرو مصطفي قريبًا، مؤكدًا علي ضمانه لنجاح العمل الجديد، وذلك من خلال صفحته الرسمية، عبر موقع

التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر آل الشيخ صورة للهضبة عمرو دياب عبر حسابه وعلق عليها قائلًا: "عمل قريب مع الهضبة وعمرومصطفى.. دائماً الخلطة دي مفعولها زي السحر".



جدير بالذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفله الثالث بمدينة جدة في المملكة العربية ، و ذلك يوم الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري، بالإضافة لحفل غنائي يحييه يوم الجمعة الموافق 19 إبريل، وذلك بمشاركة  الدي جي العالمي مهموت أورهان، و مؤلف الأغاني جيمس آرثر، ضمن فعليات "LUCID FEST".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالهضبة وعمرو مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا