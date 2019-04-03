تركي آل الشيخ يعلن عن تعاون جديد يجمعه بالهضبة وعمرو مصطفى

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه ومستشار الديوان الملكي السعودي، عن تعاون جديد يجمعه بالميجا ستار عمرو دياب والملحن عمرو مصطفي قريبًا، مؤكدًا علي ضمانه لنجاح العمل الجديد، وذلك من خلال صفحته الرسمية، عبر موقعالتواصل الاجتماعي "فيس بوك".
نشر آل الشيخ صورة للهضبة عمرو دياب عبر حسابه وعلق عليها قائلًا: "عمل قريب مع الهضبة وعمرومصطفى.. دائماً الخلطة دي مفعولها زي السحر".
جدير بالذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفله الثالث بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، و ذلك يوم الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري، بالإضافة لحفل غنائي يحييه يوم الجمعة الموافق 19 إبريل، وذلك بمشاركة الدي جي العالمي مهموت أورهان، و مؤلف الأغاني جيمس آرثر، ضمن فعليات "LUCID FEST".
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