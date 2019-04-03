تعرف على سعر تذكرة حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي على أرض الجامعة الأمريكية في فرعها بالتجمع الخامس.
يقام الحفل يوم الجمعة 19 أبريل، بمشاركة الموسيقي الهولنديماهمت أورهان.
وتم تقسيم سعر تذكرة الحفل إلى فئتين، الفئة الأولى بقيمة 750 جنيهاً، والثانية بقيمة 1500 جنيه.
يذكر أن عمرو أقام حفلاً غنائياً في مارس العام الماضي في الجامعة الأمريكية، والتي شهدت حضورا ضخما مع تقديمه لباقة غنائية مميزة من ألبوم "معدي الناس" ومنها "أجمل عيون، أول كل حاجة".
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