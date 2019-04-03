تعرف على سعر تذكرة حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي على أرض الجامعة الأمريكية في فرعها بالتجمع الخامس. يقام الحفل يوم الجمعة 19 أبريل، بمشاركة الموسيقي الهولندي ماهمت أورهان. ماهمت أورهان. وتم تقسيم سعر تذكرة الحفل إلى فئتين، الفئة الأولى بقيمة 750 جنيهاً، والثانية بقيمة 1500 جنيه. Advertisements يذكر أن عمرو أقام حفلاً غنائياً في مارس العام الماضي في الجامعة الأمريكية، والتي شهدت حضورا ضخما مع تقديمه لباقة غنائية مميزة من ألبوم "معدي الناس" ومنها "أجمل عيون، أول كل حاجة".

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