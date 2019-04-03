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برنامج الحفلات السعودية بتوقيع نجوم مصريين

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تشهد الساحة الفنية الفترة الحالية حالة احتفالية مصرية مميزة، توجتها أكبر أصوات مصر ومنهم عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، أنغام، والتي شهدت إقبالاً وتفاعلًا جماهيريًّا مميزًا هناك.

 

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة يوم الجمعة الموافق 12 إبريل، بعد حفله الغنائي الناجح في

الدمام، الذي شهد حضورَ غفير من جماهيره مع تقديمه لباقة غنائية من ألبومه كل حياتي ومنها "ده لواتساب، يتعلموا"، بالإضافة إلى أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره ومنها "ميال، متخافيش، أيام وبنعيشها، يومينهم".

 

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ويشارك تامر حسني بحفله الغنائي في

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العاصمة الرياض يوم الخميس الموافق 18 إبريل، في منتجع درة الرياض، بعد حفله الغنائي الناجح الذي أحياه في مدينة الخبر، ضمن مهرجان موسم الشرقية، وشهد حضور كامل العدد من الحضور، وقدم تامر أغنيات من ألبومه "عيش بشوقك" ومنها "كفاياك أعذار، ناسيني ليه، 100 وش".

كما يستعد الفنان رامي صبري ولم يعلن عن موعد محدد لها، ويعتبر هذا هو الحفل الأول له في السعودية.

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