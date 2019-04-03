شاهد.. رانيا يوسف: صباح النشاط والرياضة

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:54 مساءً - من الواضح حرص الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ على متابعة التمارين الرياضية حيث نشرت احدث فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال متابعة الرياضة في صف الـ spinning وعلقت: ” صباح النشاط والرياضة “.

مرة جديدة كانت قد انهالت الإنتقادات على الممثلة المصرية رانيا يوسف بسبب إطلالاتها، وفي التفاصيل فقد نشرت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة حيث إرتدت فستاناً أبيض قصيراً من دون “بطانة”، ما اثار غضب متابعيها.

وانهالت التعليقات والانتقادات على الصور من قبل متابعي رانيا يوسف، وانتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

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يذكر ان الممثلة المصرية رانيا يوسف تعرضت لإنتقادات كبيرة في الفترة الاخيرة بسبب ملابسها، وخصوصاً خلال إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي.