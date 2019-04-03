وفاة المخرج الهندي ماهيندران

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي المخرج المخضرم جيه ماهيندران المعروف بأفلامه الواقعية في سينما التاميل ومنحه النجم راجينيكنس انطلاقة حياته المهنية مع فيلم مولوم مالاروم، يوم الثلاثاء 2 أبريل عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقال مصدر مقرب من العائلة إن المخرج توفي بعد مرض قصير في منزله، بعد أن قضى في المستشفى أسبوع تقريبًا بسبب أمراض تتعلق بالكلى وخرج من المستشفى يوم الاثنين، وستقام طقوسه الأخيرة في وقت لاحق من اليوم في مقر إقامته في الضواحي.

بدأ احتكاك ماهيندران بعالم السينما كناقد في أثناء عمله كمحرر ثانوي في مجلة التاميل خلال أيام دراسته، وبدأ رحلته في السينما ككاتب سيناريو وظهر لأول مرة في الإخراج مع فيلم Mullum Malarum الذي عُرض عام 1978، وبطولة راجينيكنس Rajinikanth.

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كما عمل ماهيندران وراجينيكنس في أفلام مثل “كالي” و”جوني”، كما بلغت شعبية المخرج ذروتها مع أفلامه Uthiri Pookka لعام (1979) ونينجاتاي كيلاثي (1980).

وفي السنوات القليلة الماضية، تحول ماهيندران إلى التمثيل، لعب دور محوري في “كاماراج” (2004)، وبيتا مع النجم وراجينيكنس، وقد شوهد آخر مرة في فيلم التاميل بوميرانج، الذي صدر في 8 مارس.