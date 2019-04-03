- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقى الإمام محمد محمود، إمام مسجد “فينسبري” بلندن، تكريما ملكيا من الأمير البريطاني ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
الأمير ويليام دوق “كامبريدج”، كان قد كرم فى بريطانيا إمام المسجد، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية في قصر “باكنجهام”.. وفقا لما نشره حساب السفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
صحف إنجليزية كانت قد أشادت خلال شهر يونيو الماضي بشجاعة الإمام محمد محمود، الذي أنقذ سائق شاحنة دهس مجموعة من المصلين من أيدى الجموع الغاضبة، بعد قتله شخصا وإصابته عشرة أشخاص.
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أفادت بأن الإمام حرص على تسليم منفذ عملية الدهس دون تعرضه لمكروه، وقال أحد شهود العيان: إن الجموع الغاضبة كانت لتصيب أو حتى تقتل السائق ما لم يتدخل الإمام.
الإمام محمد محمود، إمام المسجد الذي يعرف باسم “المسجد الكبير” شمالي لندن، كان قد خاطب غاضبين يضربون منفذ عملية الدهس قائلا: “لا تضربوه، أمسكوه وسلموه للشرطة”، وقالت شرطة لندن، إنها تتعامل مع الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 10 آخرين، باعتباره عملًا إرهابيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير ويليام يمنح إمام مسجد وسام الإمبراطورية لشجاعته.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.