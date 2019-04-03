شاهد لحظة تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، باستقالته من منصبه مساء الثلاثاء، وذلك قبيل انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة.

التلفزيون الجزائري بث مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، الطيب بلعيز.

عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

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الاستقالة جاءت تحت ضغط الشارع الجزائري، وبعد أن قضى بوتفليقة 20 عاما في الحكم، وسيخلفه في منصبه، وفق الدستور الجزائري، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي يعد من المقربين لبوتفليقة، لكن الجزائريين يرفضون هذا الخيار ويطالبون برحيل كل وجوه النظام.

نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية جاء فيه: “إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري - الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013إثر اصابته بجلطة دماغية وعلاجه في سويسرا – كان قد حاول التشبث بالسلطة مقدما الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع من دون جدوى.