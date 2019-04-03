وفاة عاشقة الأمير هاري بعد تلقيها كارت معايدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت سيدة استرالية تدعى دافني دون، وهي تُعد على نطاق واسع من أكبر المعجبين بالأمير البريطاني هاري، وذلك بعد 3 أيام فقط من تلقيها بطاقة معايدة من “أميرها” البريطاني المفضل.

دافني دون، التي تعيش في أستراليا، كانت قد نالت لقب “الأسترالية المفضلة” لدى هاري، بعد لقائها به في عدة مناسبات.

الملقبة بـ”عاشقة هاري” كانت قد احتفلت يوم الجمعة 29 مارس الماضي، بعيد ميلادها التاسع والتسعين، وحصلت على بطاقة معايدة هاري وزوجته ميجان ماركل دوقا “ساسكس”، تمنيا لها فيها الصحة مع اقترابها من مئوية حياتها.. ولكن أعلنت وفاتها بعد 3 أيام فقط من حصولها على البطاقة.

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أليكس هارت، مراسل “Seven News” الأسترالية، كان قد نشر تغريدة على “تويتر” تقول: أخبار حزينة اليوم، توفيت دافني دون بعد معاناتها من التهاب رئوي قاتل، لقد كانت امرأة رائعة، شكرا لك على رسم ابتسامة على العديد من الوجوه، دافني ارقدي بسلام.

في العام الماضي، رأى الأمير هاري السيدة دون خارج دار الأوبرا الملكية في سيدني، في أول جولة ملكية له مع ميجان ماركل، واتجه نحوها لإلقاء التحية قبل أن يعرّفها على زوجته، التي قالت لها: أنا سعيدة جدا بلقائك أخيرا، لقد سمعت عنك كثيرا.

هاري وميغان تذكرا عيد ميلاد، دون، وأرسلا بطاقة معايدة بداخلها رسالة تقول: “عزيزتي دافني، أنا وزوجتي نرسل أحر تمنياتنا إليك بمناسبة عيد ميلادك التاسع والتسعين.. نأمل أن يكون لديك احتفال رائع وأنت محاطة بالأسرة والأصدقاء، وأن تخرجي من المستشفى قريبا، تهانينا على تحقيق هذا العمر المثير للإعجاب قبل العام المئوي في السنة المقبلة، عيد ميلاد سعيد دافني، أطيب التمنيات، هاري وميجان، دوق ودوقة ساسيكس”.

وذبك وفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “ميرور” البريطانية.