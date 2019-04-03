ميجان ماركل تنشئ حسابا على «إنستجرام».. وتستعد لمولودها بالهدايا الذهبية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” باسم “ساسكس رويال”، بعدما كانا ينشران صورهما في الماضي عبر حساب يديره قصر كينزنجتون ويضم صورا عن أنشطة أخيه الأكبر الأمير ويليام وعائلته.

الزوجان كتبا تعليقا مع أول صورة نشراها على الحساب الجديد، جاء فيها: ”مرحبا بكم في حسابنا الرسمي على إنستجرام.. نتطلع لأن نشارككم الأنشطة التي تحفزنا والقضايا التي ندعمها والإعلانات المهمة وفرصة تسليط الضوء على موضوعات رئيسية“.

الأمير هاري وزوجته ميجان، ينتظران قدوم أول مولود لهما هذا الربيع، ويعملان منذ فترة طويلة على تجهيز الملابس الخاصة بالمولود والتي من المؤكد أنها ستكون من أشهر العلامات التجارية في لندن.

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من بين هذه المستلزمات الفاخرة أسرة مصممة خصيصا، وسترات من صوف الكشمير والحصان الخشبي الهزاز التقليدي، وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.

ووفقا لـ”رويترز” فإن من بين الشركات التي تعرض مستلزمات المواليد شركة سومو الإسبانية التي يبلغ ثمن دميتها الصغيرة المصنوعة من الذهب والألماس 100 ألف يورو ما يعادل (112240 دولارا).. وسرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو، وتقدم شركات أخرى أشياء فارهة أو مقاعد أطفال مرتفعة مطلية بالذهب أو ألعاب من الفضة.

هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، لم يكشفا عن الكثير من التفاصيل أثناء فترة الحمل، فقد أبلغت ميجان المهنئين في يناير أنها في الشهر السادس من الحمل لكن الزوجين قالا إنهما لا يعرفان نوع الجنين.. وذكرت وسائل إعلام بريطانية إنهما اختارا ألوانا محايدة لغرفة الوليد في منزلهما الجديد بمقر فروجمور في ويندسور.