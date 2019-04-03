قصيدة تضع رئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل أمام المحكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القضاء بسبب قصيدة عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد نقلت وسائل إعلام ألمانية عن الكوميدي الألماني، يان بومرمان قوله: إنه رفع دعوة قضائية ضد أنجيلا ميركل، التي انتقدت قصيدته التي تناول فيها الرئيس التركي.

وبحسب “دويتشه فيله” فإن محكمة برلين، أكدت أن بومرمان يسعى لإصدار أمر قضائي ضد ميركل لتعليقاتها الخاصة بقصيدته، التي تناولت أردوغان، حيث أثارت القصيدة أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة عام 2016، وتم إجراء تحقيق مع الكوميدي الألماني.

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وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين قوله: إن الدعوى المقامة ضد ميركل تتضمن مطالبته بمنع المستشارة الألمانية من وصف قصيدته بالمسيئة في المحافل العامة، وطالب بومرمان المحكمة في حال رفضها لطلبه الأول أن تعتبر تقييم ميركل لقصيدته رسميا “أمرا غير قانوني”.

المحكمة من المقرر أن تنظر في القضية 16 أبريل الجاري، وسط توقعات أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها أو خلال فترة زمنية قصيرة.. ولن تظهر المستشارة الألمانية في المحكمة، حيث سترد على الدعوى من خلال محام خاص.

وقرأ بومرمان القصيدة “المثيرة للجدل” في مارس 2016، خلال عرضه الأسبوعي الساخر “نيو ماجازين رويال” والذي تبثه قناة ” ZDF” .

ميركل وصفت القصيدة آنذاك بأنها “مهينة عن عمد”، حسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.. وبعد ذلك تراجعت ميركل عن هذه التصريحات واعتبرتها “خاطئة”.