حسين الجسمي يحيي حفل ختام «موسم الشرقية» بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل ختام “موسم الشرقية”، في المسرح الكبير بالواجهة البحرية لمدينة الخُبَر بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كثيف وصل لأكثر من 7 آلاف شخص.

الفنانة الإماراتي أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة برفقة فرقته الموسيقية، وقد امتد الحفل على مدار ساعتين دون توقف، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

Advertisements

الجسمي عبرعن سعادته الشديدة بالغناء أمام الجمهور السعودي، وأثنى على التظيم الرائع لشركة LUXURY KSAوالهيئة العامة للترفيه على كل ما بذلوه لإنجاح هذا الحفل الكبير.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد أحيا مؤخرا ليلة من ليالي الحب والطرب في حفل خاص بدار الأوبرا المصرية، وأبحر على مدار ثلاث ساعات بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته وأحدثها الذي طرحها مؤخراً وتعاون بها مع ألحان الموسيقار الدكتور “طلال”، حيث قدمها لأول مرة من خلال هذا المسرح بأسلوب الغناء المباشر.

وأعرب الجسمي عن فرحته بالوقوف أمام الجمهور المصري والعربي الحاضر للأمسية الغنائية الطربية، وقال: “فرحتي اليوم فرحتين، فرحة وقوفي أمامكم في هذا المكان العريق “دار الأوبرا المصرية”، والثانية أن هذا المكان في مصر الغالية الحاضنة دائماً للثقافات على مر الأزمان، شكراً لحضوركم وشكراً لمصر أم الدنيا”.