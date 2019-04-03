تكريم مصطفى شعبان ونجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرّم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الفنان المصري مصطفى شعبان، كنموذج للشباب في عالم الفن، وكأحد خريجي مدرسة الفنان الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

وحضر حفل الافتتاح كل من الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج والفنان مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والفنانة نورا أمين المنسق العام للمهرجان، والدكتورة إنچى البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

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كما حضر عدد كبير من القيادات والنجوم، منهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة مديحة حمدي، والفنان جمال عبدالناصر، والفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، والكاتب وليد يوسف، والفنانة الكبيرة دكتورة سميرة محسن، والفنان محسن منصور ممثلا عن نقابة المهن التمثيلية.

وتم خلال الحفل تكريم الفنان القدير چورچ سيدهم حامل اسم الدورة، وتسلمها عنه الدكتور أشرف زكى، والمخرج والمؤلف الدنماركى يوجينيو باربا، الشخصية المسرحية الدولية المكرمة، والكاتب المسرحى الإماراتى إسماعيل عبدالله الشخصية المسرحية العربية المكرمة، ومنح المهرجان درع ” سميحة أيوب” التكريمى للمخرجة والممثلة الفرنسية كاترين مارناس، والفنانة ليلى طاهر، والفنان محيى إسماعيل وتم منح الفنان مصطفى شعبان درع المهرجان.

ويعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشباب هو أول مهرجان تسابقي عالمي يختص بالشباب على أرض سيناء وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى إحتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحي والثقافي والفني لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعوا على أرض مصرنا الحبيبة فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية، تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح أفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.