أبطال فيلم «الفندق الغامض» يحتفلون بانتهاء التصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل أبطال فيلم “الفندق الغامض” بانتهاء تصوير العمل، في احتفال مميز حضره عدد كبير من فريق العمل.

فريق عمل الفيلم أحضروا قالبين من التورتة، تشاركوا في تقطيعهما، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية سويا، والتي كشفت عن الأجواء الطيبة التي سادت أجواء العمل.

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وفيلم “الفندق الغامض” من بطولة الفنانة أميرة نايف، والفنان مراد فكري، والفنانة عبير مكاوي، والفنان منير مكرم، والفنان صبري عبد المنعم، والفنانة ابتسام مكي، والفنانة إحسان ترك، والفنان محمد سماحي، وهو من تأليف وإخراج عريان سيدهم، وإنتاج أشرف أبو طالب وأشرف شاكر.

وتدور أحداث فيلم “الفندق الغامض” حول فندق في مكان غامض في إطار أكشن وإثارة وكوميدي، حيث تم إضافة المؤثرات الأجنبية في فيلم مصري، مما يعطيه نكهة خيالية،ومن المقرر طرح الفيلم تجاريا بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.