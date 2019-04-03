رامي صبري يتألق فى حفله بجامعة المنصورة تحت شعار «حفل الخير».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فى واحدة من أقوى الحفلات، قام الفنان المصرري رامي صبري بإحياء حفل الخير بجامعة المنصورة، وسط حضور الآلاف من الطلاب، الذين اختارو رامي ليكون نجمهم المفضل فى هذه الاحتفالية، ويقام الحفل لصالح مستشفى الأورام والاحتفال بيوم اليتيم.

الفنان المصري وصل إلى مقر الجامعة بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، ويعد هذا الحفل هو الأول لرامي بعد توليها إدارة أعماله، وذلك وسط ترحيب شديد من رئيس الجامعة.

Advertisements

وصعد رامي إلى مسرح الحفل على أنغام أغنية “أجمل ليالي عمري”، وسط صيحات وتصفيق الجمهور، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها أغنية “كلمة” وأغنية “الراجل”، وأغنية “أهد الدنيا، وأغنية “غالي”، وذلك وسط أجواء من الرقص والتفاعل بين الحضور من طلاب الجامعة.

وبمجرد انتهاء الفنان المصري من إحياء الحفل، قام عدد كبير من الطلاب بالالتفاف حوله لالتقاط الصور السيلفي و التذكارية معه، وسط تزاحم شديد حول نجمهم المفضل.

ويستعد رامي صبري لطرح ألبوم غنائي جديد في صيف 2019 بموسم عيد الفطر، وبدأ منذ فترة في تسجيل أغاني الألبوم القادم باستديوهات شركة “نجوم ريكوردز” المنتجة لأعمال الفنان رامي صبري.