نضال الشافعي ورامي غيط وعمرو رمزي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم «ضغط عالي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل صناع فيلم “ضغط عالى” بالعرض الخاص للعمل، والذي أقيم داخل سينما داندى مول.

وكان ضمن الحضور من أبطال العمل كل من الفنان نضال الشافعي، الذي تواجد بصحبة زوجته وابنتيهما، والفنان رامي غيط، والفنان عمرو رمزي.

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وحضر للتهنئة كل من الفنان عمرو عبد العزيز، والفنان عمرو مهدي، والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، والإعلامي محمد الغيطي.

وفيلم “ضغط عالي” من بطولة الفنان نضال الشافعي، والفنانة آيتن عامر، والفنان لطفي لبيب، والفنانة هالة فاخر، والفنان أحمد فتحي، والفنان رامي غيط، والفنان صبري عبد المنعم، والفنانة ميمي جمال، والفنان عمرو رمزي، والفنانة صوفية، والفنان محمد نشأت، والفنانة إيمان السيد، والفنان حمادة بركات، والفنان عمرو عبد العزيز، ووائل أبو السعود، والطفلة سيلين عبد العزيز، وهو من توزيع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، ومن تأليف وإنتاج محمود صابر، وإخراج:عبد العزيز حشاد.

وتدور أحداث فيلم “ضغط عالي” حول شاب بسيط يتعرض لصاعقة كهربائية شديدة بسبب برج تقوية لشركة محمول فوق منزله مما يؤدي إلى مفاجأة تغير حياته تمامًا.