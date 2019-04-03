انت الان تتابع تفاصيل خبر عرض السلاح "الأشهر " في تاريخ الفن للبيع بفرنسا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 03:49 مساءً - يعرض مسدس من ماركة "لوفوشو" أصاب فان غوخ الرسام والفنان الهولندي إصابة قاتلة، للبيع في مزاد في باريس في 19 يونيو بسعر يتراوح بين 40 و60 ألف يورو على ما أعلنت قاعة "دروو" للمزادات.

وعثر على المسدس مزارع في العام 1965 في الحقل الذي وجد فيه الرسام جريحاً في 27 يوليو 1890 في أوفير-سور- واز (مقاطعة فال دواز الفرنسية)، وفق ما أفادت إذاعة "مونتي كارولو الدولية"، اليوم الأربعاء، وعرض في متحف فان غوخ في أمستردام بالعام 2016.

والمسدس من عيار سبعة ميليمترات، أي يمكن منه إطلاق نفس عيار الرصاصة التي أصابت فنسنت فان غوخ وأدت إلى مقتله.

وسلم المسدس بعد اكتشافه إلى مالك نزل رافو في أوفير-سور-واز، حيث كان يقيم الرسام الهولندي وحيث توفي في 29 يوليو 1890، وبقي المسدس في العائلة نفسها منذ ذلك الحين.

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ويلقب بعض الخبراء هذا المسدس بـ"السلاح الأشهر في تاريخ الفن"، وعرض للمرة الأولى العام 2012 تزامناً مع صدور كتاب "هل عثر على سلاح الانتحار؟" لآلان روان.

وقالت دار المزادات "أوكشن آرت" إن التحاليل التي أجريت على المسدس المصاب بأضرار كبيرة، تظهر أنه بقي على التراب لفترة قد تكون متزامنة مع العام 1890.

وفي العام 2011 طرح باحثون أمريكيون فرضية ألَّا يكون فان غوخ انتحر، بل أصيب عرضاً برصاص شابين كانا يلهوان بمسدس.

وقال الخبراء في دار "أوكشن آرت": إن "هذه الفرضية لا تنفي أبداً نتائج الأبحاث التي أجريت على السلاح، هذا الذي قد يكون الشابان تركاه في الحقل"، وشددت "على هذا الأساس عرض متحف فان غوخ في أمستردام المسدس خلال أحد معارضه".