شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل وليامز تطالب الكونجرس بدعم المساواة في الأجور والان مع التفاصيل

طالبت الممثلة الأمريكية ميشيل وليامز نواب الكونجرس، الثلاثاء، بإقرار قانون يقلل الفجوة في الأجور بين الجنسين، وفقا للعين الإخبارية.

وأتى حضور الممثلة، 38 عاما، إلى مبنى الكابيتول في إطار يوم المساواة في الأجور الذي يبيّن إلى أي مدى يجب أن تعمل فيه المرأة من أجل تحقيق ما كسبه الرجل في 2018.

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وكشفت النجمة، التي رشّحت لأربع جوائز أوسكار، أنها تقاضت أجرا أقل بكثير من زميل لها في مقابل العمل نفسه، وقالت إنها تقاضت ألف دولار في عام 2017 لإعادة تصوير مشاهد لفيلم "آل ذي ماني إن ذي وورلد" فيما تقاضى زميلها مارك والبرج 1,5 مليون دولار "في مقابل العمل نفسه بالضبط"، وقد أعيد تصوير مشاهد هذا الفيلم الذي أخرجه ريدلي سكوت لحذف المشاهد التي يظهر فيها الممثل كيفن سبايسي المتهم بالاعتداء الجنسي.

ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء التمييز في الأجور على أساس الجنس الذي لا يزال يمثل مشكلة بعد عقود من إقرار قانون المساواة في الأجور في عام 1963، ولم يحدد موعد للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: "لا تزال النساء الأمريكيات يكسبن في المتوسط 80 سنتا فقط في مقابل كل دولار يكسبه الرجال، بينما تكسب الأمريكيات السود 61 سنتا فقط، فيما لا تكسب النساء من أصول أمريكية لاتينية سوى 53 سنتا في مقابل كل دولار يُدفع للرجال".