الراقصة صافينار تكشف حقيقة إعتزالها الرقص وإشهار إسلامها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت الراقصة صافيناز حقيقة إعتزالها الرقص وأرتدائها الحجاب، وذلك عقب أنتشار الأخبار مؤخرًا حول اعتزالها الرقص وارتدائها الحجاب.
وقالت "صافيناز"، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا أحترم الجميع، وأحترم المحجبات والحجاب، لكنني لم أتحجب ولم أعتزل الرقص، وهذا شيء لا يصح فيه الهزار أو التهريج وعيب، هما كل يوم بيطلعوا شائعات، وأنا مش برد ولكن الديانة خط أحمر".
وطالبت صافينار متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعى بتحري الدقة من الأخبار، قائلة: "الأخبار الصحيحة فقط هي التي تنشر من خلال صفحتي الرسمية الموثقة على فيسبوك وحسابي الرسمي الموثق على إنستجرام فقط".
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