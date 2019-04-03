مي حلمي تكشف سعادتها بزوجها .. وقضائهما شهر العسل بهذه القرية السياحية؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت المذيعة مي حلمي، عن سعادتها مع زوجها المطرب محمد رشاد أثناء قضائهما شهر العسل بقرية الحمرا ريزيدنس بدبي. وشاركت المذيعة مي حلمي مجموعة صور وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي بـ "انستجرام"، ظهرت فيها مع زوجها المطرب محمد رشاد وهي تستجم معه في شهر العسل بقرية الحمرا ريزيدنس بمدينة دبي الإماراتية. وغازلت مي حلمي زوجها محمد رشاد في إحدى الصور وكتبت بالإنجليزية قائلة: "ملفي الشخصي يفتقد هذه الصورة"، مشيرة بعلامة القلب على الصورة. وكانت مي حلمي قد شغلت الراى العام خلال الشهور الماضية عقب إالغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد لحدوث خلافات عائلية ليلة الزفاف .. ثم تم التصالح بعدها وعقد حفل زفافهما يوم السبت 23 مارس الماضي، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء بالوسط الفني.

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