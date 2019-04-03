الوضع الصحي لنجم فرقة "رولينج ستونز" يقلق جماهيره

أثار إعلان فرقة موسقى الروك "رولينج ستونز" الشهيرة عن إجراء نجمها مايك جاجر عملية جراحية في القلب مخاوف لدى جمهور الفرقة.

وكانت "رولينج ستونز" أشهر فرق الروك في العالم قد أرجأت مواعيد حفلاتها الـ17 التي كانت مقررة في الولايات المتحدة وكندا بين 20 أبريل/نيسان و29 يونيو/حزيران 2019، وسرت بعدها تكهنات كثيرة في الصحافة في محاولة لكشف لغز الوضع الصحي لمايك جاجر الذي يقول أطباء إنه "في حاجة إلى علاج طبي".

ولم يوضح حساب "رولينج ستونز" عبر موقع "تويتر" طبيعة المشكلة الصحية التي يعاني منها نجم الروك البريطاني البالغ 75 عاما، والذي لديه 8 أولاد و5 أحفاد، ولكن موقع "درادج ريبورت" كشف، مساء الإثنين، نقلا عن مصادر لم يسمها، عن أن مايك جاجر سيخضع لعملية، الجمعة، في نيويورك لاستبدال صمام في القلب.

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وأكدت مجلة "رولينج ستون" المتخصصة تلك المعلومة، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" لاحقا أن جاجر سيخضع لعملية بهدف وضع دعامة في القلب، لكن أيا يكن السيناريو، يبدو أن المشكلة الصحية هي في القلب، وفق هذه التسريبات التي لم تعلق عليها الفرقة بعد.

ويعيش ملايين المعجبين بالفرقة قلقا على نجمهم منذ سماعهم النبأ رغم الصور المطمئنة التي انتشرت عبر الإنترنت وتظهر جاجر مبتسما وهو يلعب على شاطئ في ميامي مع ابنه البالغ سنتين، ومن بين هؤلاء، دافيد تييه، رئيس نادي معجبين للفرقة في فرنسا، الذي قال: "الفحص الطبي الإلزامي الشامل كشف عن أمر ما لا محالة، إذا كان ما قرأناه صحيحا؛ فإنها أنباء مطمئنة بعض الشيء، بطبيعة الحال الوضع جدي، لكن تغيير صمام في القلب بات أمرا شائعا وميسرا".

ويضيف: "لكن البيانات الإعلامية التي عادة ما تكون مضبوطة بصورة جيدة من رولينج ستونز، لم تكن كذلك هذه المرة. ما أجده مقلقا هو أن مايك كتب في بداية الأمر تغريدة من مكان وجوده ليقول فيها إن إرجاء الجولة كان له أثر مدمر عليه، وبعدها أصدرت الفرقة بيانها معززة القلق من خلال تقديم توصيف غامض لوضعه الصحي".

وما أثار القلق أيضا تغريدة عازف الجيتار، كيث ريتشاردز، الموجود أيضا مع الفرقة في ميامي والتي كتب فيها: "مايك نحن دائما إلى جانبك".