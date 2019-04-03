الوليد الحلاني “مولعا” في بيروت

بدأ الفنان الوليد الحلاني بتصوير “عم يسألوا” على طريقة الفيديو كليب اليوم في بيروت، تحت ادارة المخرج عادل سرحان.

الوليد أطلق الأغنية بعد انتهاء “ديو المشاهير” مباشرة، وأحب ان يوثقها على طريقة الفيديو كليب مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تؤمن وتدعم المواهب المميزة والمتفوقة.

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ونشر الوليد فيديو من أجواء التصوير اليوم في منطقة الروشة – بيروت وعلق “ولعانة”.

نذكر ان “الحلاني” كان قد فاز بلقب “ديو المشاهير” ومنح جمعية IFight Pid للاطفال الذين يعانون من نقص المناعة، مبلغاً وقدره 30 الف دولار أميركي وهو عبارة عن قيمة الجائزة الأولى في “ديو المشاهير”.