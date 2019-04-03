شقيق مها محمد يظهر معها في فيديو ويكشف عن مفاجأة خاصة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن شقيق الفنانة الكويتية مها محمد، عن مفاجأة حصرية لجمهورها "سناب شات"، وهي أن الفنانة مها محمد "حامل".

وقال شقيقها، الذي ظهر في مقطع الفيديو، مطلقًا زغرودة، إن الفنانة الحاجة مها محمد "حامل" مهنئًا إياها وأضاف: "أخيرًا".

ولفت إلى أنه شقيقها منعًا للتساؤلات، وظهرت مها محمد معه في الفيديو، وبدا عليها علامات الخجل.

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ودار بينهما حوار قصير قالت فيه: "أنا مو طبيعية"، فرد شقيقها: "بتشرب لبن"، فقالت مها ضاحكة: "بتوحم".

يُذكر أن الفنانة مها محمد، أبدت انزعاجها من الانتقادات التي تعرّضت لها، من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في مقطع فيديو ومقلّد المشاهير شهاب يحتضنها من الخلف، ويقول لها ماماتي، وهي تردُّ عليه ضاحكة "سوينا عفسه سوينا ضجة سوينا لويه".

وأوضحت مها، أن ما فعلته ليس عيبًا؛ لأنه في عمر ابنها، واصفةً في الوقت ذاته تفكير كلِّ من انتقدتها بـ"التفكير القذر".