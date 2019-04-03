هاري وميغان يحطمان رقمًا قياسًا في غضون ساعات على إنستغرامهما الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دشّن دوقا ساسكس: الأمير هاري وميغان ماركل، حِسابًا رسميًّا خاصًّا بهما، عبر مِنصّة إنستغرام مساء أمس الثّلاثاء، وأطلقا عليه اسم "Sussex Royal"، وهو حسابٌ مُشتركٌ للدّوقين.

وما إن أُطلق الحِسابُ على مِنصة التّواصل الاجتماعي، حتّى بدأ مئات الآلاف حول العالم بمُتابعته، لدرجة أنّه لم يتمكّن بعضهم من تسجيل المُتابعة بسبب ضغط تدفّق المُتابعين؛ إذ كسرَ الحِساب رقمًا عالميًا بحصاد مليون مُتابع في أوّل 6 ساعاتٍ من إطلاقه.

وحتّى هذه اللحظة، أي قبل أن تنقضي 24 ساعةً على إطلاقه، يُتابع حِساب "هاري وميغان" على إنستغرام 2.2 مليون شخص حولَ العالم، كما لقيَ Sussex Royal مُتابعة العديد من المشاهير حول العالم، أمثال ديفيد بيكهام، وبليك ليفلي، وغوينث بالترو، بالإضافة إلى صديقات ميغان الشّهيرات أمثال بريانكا شوبرا، والستايلست جيسيكا مولروني.

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نَشر حساب هاري وميغان ألبوم صورٍ واحدًا، تضمّن شعارهما الذي يحمل الحرف الأول من اسمهما، وقد أدمج الحرفان على طريقة اللوغو، إلى جانب 8 صورٍ أخرى من أهم الأحداث التي حصلت معهما مُنذ زواجهما الملكي، بالإضافةِ إلى صورةٍ لم تُر من قبل من زيارتهما الملكية إلى فيجي في نهاية العام الماضي، كما رحّبا بالمُتابعين بهذه الرّسالة:

"أهلًا بكم في حسابنا الرّسمي على إنستغرام; نتطلّع إلى مُشاركتكم أهم الأعمال التي تقودنا، والقضايا التي ندعهما، والإعلانات المُهمّة، وفُرصة تسليط الضّوء على أهم القضايا نشكركم على دعمكم، وأهلًا بكم في صفحتنا. هاري وميغان".