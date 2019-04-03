علاء مرسي: دوري "إرهابي دمّو خفيف" في "الضاهر".. ويدخل الإنتاج في هذا الفيلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري، علاء مرسي، إن فيلمه "قهوة بورصة مصر" هو أولى تجاربه في مجال الإنتاج والتأليف، موضحًا أنه قرر خوض مجال الإنتاج لتقديم أفكاره بالشكل الذي يتمناه.

وأضاف مرسي لـ "فوشيا" أن الفيلم يضم حوالي 42 شخصية أساسية تجمعهم العديد من الأحداث على قهوة في شارع البورصة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأعمال التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة منها "بنزينة" و"بين الحارات".

وأشار إلى أنه لم يقتصر على اقتحام مجال الإنتاج فقط، ولكنه أصبح مكتشفًا للمواهب الصغيرة من خلال "جمعية الموهوبين" التي يترأسها مجلس إدارتها، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل الآن تحت رعاية وزارة التضامن المصرية.

وكشف الفنان علاء مرسي في فيديو "فوشيا" حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2019 وتفاصيل تجسيد دور الإرهابي في مسلسل "الضاهر".