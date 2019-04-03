"رمضان" يدفع نقابة الموسيقيين للتشدد بترخيص "الحفلات"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: غيّرت نقابة الموسيقيين قواعد تنظيم الحفلات على خلفية البلاغات التي تلقتها ضد الحفل الأول للفنان محمد رمضان الذي أقامه يوم الجمعة الماضية. حيث قررت عدم منح تصاريح لاحقاً إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني آخذة في الأعتبار مدى الألتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام. مشيرةً إلى أنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانوناً، ومؤكدة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي ظواهر تُسيء للفن المصري بشكلٍ عام والغناء على نحوٍ خاص، ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية.

وأكدت رفضها لتدني الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والاإداع والحضارة والتاريخ.

الجدير ذكره أن رمضان لم يحصل على إجازة بالغناء من نقابة الموسيقيين بموجب الاتفاق الموقع بين نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بأحقية العضو في المهن التمثيلية بالغناء وأحقية العضو في المهن الموسيقية بالتمثيل. وهو البرتكول المفعل منذ فترة. فيما واجه رمضان انتقادات حادة بسبب العارضين الذين صاحبوا عروضه في بعض الرقصات، بالإضافة إلى ظهوره عاري الصدر بأكثر من أغنية.

