مي الجهمي في جلسة تصوير جذابة مع "الخيل"

القاهرة - إسلام خيري خضعت الفنانة الشابة مي الجهمي، لجلسة تصوير أنيقة وجذابة بصحبة "الخيل" بعدسة المصورين أحمد مجدي وسعيد بدوي، وفريق عمل مكون من مصفف الشعر محمد البيروتي وخبيرة التجميل مي حشيش، ومصممة الازياء سارة. وظهرت مي، بفستان أسود جذاب يتخلله قماش الدانتيلا في الجزء الأمامي وشيفون بالجزء الخلفي العلوي يبرز أنوثتها وأناقتها، مع تصفيفة شعر سوداء طويلة ومجعدة يتخللها خصلات بنية تبرز أناقتها، وميكب سيمبل هاديء للعينين وتحديد صاخب للشفاه بالروج الموف يبرز ملامحها الجذابة بأنامل خبيرة التجميل مي حشيش. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا Advertisements - أحمد مجدي يؤكد أن دوره في فيلم "مولانا" يهدف للحث على المعرفة - ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في باريس

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