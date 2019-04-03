شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مى كساب تقدم كليب "يا نحلة" على طريقة سعاد حسنى بتوقيع كامبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى كساب من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "يانحلة" ضمن أغانى ألبومها الجديد، التى تستعد لطرحه خلال الأسبوع المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا، ومن إخراج كامبا.

وقال المخرج كامبا لـ"الخليج 365" إنه سيقوم باعادة تقديم أغنية سعاد حسنى "بانو بانو" بكلمات مشابهة وأجواء قريبة من الأجواء التي قدمت فيها السندريلا الأغنية، إضافة إلى تصوير الكليب بنفس الملابس والأشخاص ممن ظهروا في أغنية السندريلا.

ألبوم مى كساب يتكون من 12 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، ولكن الالبوم كله توزيع أوكا.

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يذكر أن مى كساب شاركت فى مهرجان القعلة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيات حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه، وشاركها فى الغناء المطرب مجد القاسم.