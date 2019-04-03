شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يتعاون مع زووم و البرازيلي فى أغنيته " تفتح الشباك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموزع الموسيقى زووم من تسجيل أغنية جديدة للمطرب هيثم سعيد ليضمها إلي ألبومه الجديد، وهي الأغنية التي تحمل اسم مؤقت "تفتح الشباك"، وهي من كلمات سلمى رشيدى، وألحان أحمد البرازيلي.



هيثم سعيد والموزع الموسيقى زووم

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يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية ""500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي،وكلمات الأغنية وتقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبة فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه.



هيثم سعيد وزووم وأحمد البرازيلى

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.