شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم "الرجل الذى قتل دون كيشوت" فى زاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سينما زاوية اليوم الأربعاء، فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذى قتل دون كيشوت" للمخرج البريطانى تيرى جيليام، والذى استغرق 17 عاما فى تصوير هذا الفيلم .

كان المخرج البريطانى تيرى جيليام، قد بدأ العمل على فيلم "الرجل الذى قتل دون كيشوت" فى عام 2000، والمأخوذ عن رواية "ميجيل دى سرفانتس"، وتدور أحداث الفيلم حول مدير تسويق عابرا الزمن إلى إسبانيا فى القرن السابع عشر، حيث يلتقى بالفارس المضلل دون كيشوت، ويعتقد هذا الأخير أنه صاحبه سانشو بانزا.

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يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم: آدم درايفر، جوناثان برايس، أولغا كوريلنكو، ستيلان سكارسغارد، وغيرهم، ومن المقرر عرض الفيلم فى العاشر من أبريل 2019.