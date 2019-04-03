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شكرا لقرائتكم خبر عن "بوسة" علي الخد تجمع سمية الخشاب و"فريال".. تعرف علي التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت الصور التي نشرتها النجمة سمية الخشاب علي حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مع أحد الخيول العربية إعجاب جمهورها علي مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أنها ظهرت تقبل "فرسة" تتمتع بجمال عربي أصيل ومن المعروف أن الخيول العربية لها سمات جمالية خاصة مختلفة عن باقي أنواع الخيول حول العالم.
والمعروف عم الفنانة سمية الخشاب أنها تحب الخيول العربية وقررت في الفترة الحالية العودة مرة أخري للتدريب وركوب الخيل من جديد.
التقطت سمية هذه الصور في نزلة السمان حيث كانت في زيارة خاطفه لإحدي الصديقات التي تمتلك اسطبل خيول وتعرفت هناك علي إحدي الخيول العربية وتدعي "فريال" ومن كثرة إعجاب سمية بجمالها قبلتها علي خدها.
وكانت سمية الخشاب كتبت تعليقا علي صورها مع خيل عربى أصيل، " مساكم ورد وفل حبايبى .. الخيل العربى الأصيل وأحلى طاقة إيجابية"
يذكرأن سمية احتفلت مؤخرا بتخطى أغنيتها الجديدة "بتستقوى" 2.5 مليون مشاهدة، على يوتيوب والتي طرحت تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلالها إلى وقف العنف ضد المرأة، الأغنية من آلحان سمية الخشاب وكلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس، إخراج جميل جميل المغازى واستطاعت أن تنافس علي ترند يوتيوب متخطية العديد من النجوم والنجمات في ترتيب الترند بمصر.
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