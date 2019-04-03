شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ذكي وعمرو دوارة وابراهيم الحسيني يتحدثون عن تجربة جورج سيدهم في المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي أقيمت ندوة عن الفنان جورج سيدهم حامل اسم الدورة الرابعة وأدار الندوة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وشارك في الندوة والحديث عن تجربة الفنان جورج سيدهم في المسرح الدكتور عمرو دوارة الناقد المسرحي والمخرج المعروف وعلي المنصة ايضا الكاتب المسرحي والناقد ابراهيم الحسيني .

بدأ الدكتور أشرف زكي حديثه عن جورج سيدهم قائلا : هو قامة وقيمة كبيرة ومن أهم صانعي البسمة في الفن والمسرح المصري والعربي ورغم ابتعاده عن الفن لمرضه إلا أنه مازال موجودا وحاضرا بيننا باعماله المميزة المحفورة في ذاكرتنا وسطر اسمه في الفن بجهد وتعب وموهبة حقيقية وهو من رواد المسرح الذين ضحوا من أجله وترك الكلمة للدكتور عمرو دوارة الذي استعرض أهم المسرحيات التي قدمها خلال مسيرته بداية من تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وقال دوارة : جورج سيدهم لم يكن ممثل كوميدي فقط لكنه ممثل تراجيدي أيضا وله أعمال بعيدا عن الكوميديا وكان يختار أعماله بعناية وكان يعمل بمنطق المسرح القومي ومسرح الدولة وهو يقدم اعماله في القطاع الخاص فهو فنان ملتزم جدا ويقدم مسرح حقيقي .

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الكاتب والناقد المسرحي ابراهيم الحسيني قال ان الفنان جورج سيدهم كان في زمن مسرحي يختلف عما نحن فيه الآن فقد كان يقدم الضحك بدون ابتذال وكان مهتما بتقديم الكوميديا النظيفة وكان محبا للحياة بشكل كبير وقل ما تجد فنانا يجمع ما بين كونه فنان وانسان وكان هو العقل المدبر للثلاثي وجميع صوره تجد الابتسامة لا تفارقه ومتصالح جدا مع نفسه حتي بعد انحسار الاضواء عنه .

يصدر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح كتابين عن الفنان جورج سيدهم أحدهما اهداء من زوجته الدكتور ليندا والكتابين هما " جورج سيدهم .. ملاك البسمة " للكاتب طاهر البهي وكتاب اخر بعنوان " جورج سيدهم ( مهندس الضحك ) تاليف سلوي عثمان