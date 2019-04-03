شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 6 معلومات عن نجمة جيمس بوند "تانيا ماليت" بعد وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الفنانة البريطانية تانيا ماليت، بطلة فيلم جميس بوند "جولد فينجر"، عن عمر ناهز 77 عاما، وفقا لحساب جيمس بوند، الذى أعلن قائلا "نشعر بالأسف الشديد لإعلان وفاة تانيا ماليت، التى لعبت دور تيلى ماسترسون فى فيلم جولد فينجر، ننعى ببالغ الآسى عائلتها وأصدقائها فى هذا الوقت الحزين".

إعلان وفاة تانيا ماليت وفى السطور التالية نستعرض أهم معلومات عن الفنانة الراحلة: وفى السطور التالية نستعرض أهم معلومات عن الفنانة الراحلة: 1- ولدت يوم 19 مايو عام 1941 فى مدينة بلاكبول بالمملكة المتحدة البريطانية لأب بريطانى وأم روسية.

تانيا ماليت 2- بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء فى سن المراهقة، واستمرت لتصبح واحدة من أشهر الوجوه خلال حقبتى الخمسينيات والستينيات.

النجمة تانيا ماليت 3- بدأت حياتها الفنية عام 1961 من خلال فيلم "مايكل وينر" الوثائقى (Girls Girls Girls)، لتظهر بعد ذلك على غلاف مجلة فوغ الفرنسية.

الفنانة تانيا ماليت 4- خضعت ماليت للاختبار فى فيلم From Russia with Love عام 1963، لكنها فشلت فى إقناع المخرج بأدائها وعدم إسناد دور لها فى الفيلم، لكن جمالها رشحها لتجسيد شخصية (فتاة بوند- تيلى ماسترسون) عندما أرسل أحد الأشخاص صورة لها وهى مرتدية البيكينى لمنتج فيلم بوند (ألبرت بروكولى). Advertisements

تانيا ماليت 5- شاركت فى المسلسل التليفزيونى (The New Avengers) عام 1976.

تانيا ماليت 6- لظروف خاصة بها أعلنت عن رغبتها للعودة إلى عروض الأزياء ورفض جميع عروض الأفلام الأخرى، بداعى أنها تكره القيود المفروضة على حريتها الشخصية من قبل المنتج والمخرج خلال تصوير الأفلام، وعدم قدرتها على السفر إلى الخارج أو ركوب الخيل.



نجمة فيلم جيمس بوند









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