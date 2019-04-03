الناقد إبراهيم الحسيني: مدير جورج سيدهم طرده من العمل بسبب الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

بدأت ندوة تكريم الفنان القدير جورج سيدهم ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

وقال الناقدإبراهيم الحسيني: "جورج سيدهم كان العقل المدبر للثلاثي، وبعد أن بدأت الفجوة اتجه سمير للسينما بينما ظل سيدهم مخلصا للمسرح".

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وأضاف: "برغم غيابه 25عاما إلا أنه محبًا للحياة ومتصالحًا مع مرضه، وتجد ملامحه وتكوينه يسوقه ناحية الكوميديا، وهو معجون بالفن، وأتذكر أن مديره في العمل وبخه ورفض عمله في الفن وتخلى عن عمله مهندسًا زراعيًا لإنه كان يرى مثل الكثيرين أن الممثل وقتها كان وصمة عار ولا يؤخذ بشهادته ويراه البعض أراجوز".

واستكمل: "حتى بعد احتراق مسرحه الهوسابير والصدمة الكبيرة التي حدثت له ظل ينتج للمسرح".

وأقيم حفل اافتتاح الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء الإثنين بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.