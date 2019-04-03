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ريهام أيمن في جلسة تصوير بإطلالة صيفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة ريهام أيمن، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرت الصور عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

وظهرت "ريهام" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وهي تجلس في حديقة منزلها.

وعلقت على الصور قائلة: " يوم جيد يمكن أن يوفر لك السعادة، الذكريات المذهلة، اللحظات السحرية، والكثير من التجارب".

يذكر أن آخر أعمال ريهام مشاركتها في فيلم "هاتولي راجل" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان شريف رمزي.

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