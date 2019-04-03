عمرو دوارة: جورج سيدهم لم يكن مهرجا ولهذا السبب قدم الأدوار الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

بدأت ندوة تكريم الفنان القدير جورج سيدهم ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، وحضر الندوة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والكاتب الكبير عمرو دوارة.

وتحدث "زكي" قائلا: "جورج كان له شقيق أكبر هو أمير سيدهم تزوج في سن متأخرة، وكان يحمل لقب أشهر عازب".

وتابع: " تزوج من السيدة ليندا التي نعتبرها جندي من جنود الله لهذا الرجل".

وتحدث الكاتب عمرو دوارة قائلا: "جورج كان يرفض الخروج عن النص بعكس سمير غانم، وجورج وسمر والضيف كانوا بين جيلين، فهم ليسوا من نجوم ساعة لقلبك".

واستكمل: "السيد بديرلعب دورا عظيما في تقديم الهواة، بعدها تمرد المنتج سمير خفاجي وقدم فرقته ومسرحه الخاص".

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وتابع: "تحية كاريوكا كانت صاحبة فرقة هامة جدا وقدمت مسرحا اجتماعيا بعد خروجها من مسرح إسماعيل ياسين".

وأكد أن جورج كان يرى إن شارلي شابلن أكثر ممثل يضحكه عالميا، بينما كان يرى أن الفنان فؤاد المهندس أستاذا، بينما يضحكه بشكل أكبر عبدالمنعم إبراهيم".

وأضاف دوارة: "سمير غانم كان يريد أن يكون البطل، وبذكاء جورج كان يترك له البطولة ويبحث عن الأدوار الإنسانية".

وأردف جورج كان يلحن أغانيه ولَم يكن أبدًا مهرجا.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء الإثنين بشرم الشيخ بحضور عدد كبير من نجوم المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.