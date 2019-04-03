سمية الخشاب تسافر السعودية بصحبة والدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
سافرت الفنانة سمية الخشاب، للمملكة العربية السعودية، لتكريمها في ملتقى المرأة بالرياض.
ونشرت "سمية" عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة تجمعها بوالدتها من داخل المطار، وعلقت: "صباحكم ورد وفل، من مطار القاهرة أنا وماما حبيبة قلبي إلى الرياض للتكريم في ملتقى المرأة السعودية عن أغنيتي بتستقوى، وضيفة شرف للملتقى الثالث".
وأعلنت الفنانة سمية الخشاب منذ أيام انفصالها عن الفنان أحمد سعد، بعدما رفعت قضية طلاق للضرر منذ عدة أشهر.
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