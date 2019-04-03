بالصور والفيديو.. رانيا يوسف تمارس التمارين في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحرص الفنانة رانيا يوسف على الحفاظ على رشاقتها، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تشارك جمهورها دائما بفيديوهات وصور، خلال ممارسة تمارينها الرياضية.

ونشرت "رانيا"، صباح اليوم، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها من الجيم، وظهرت "رانيا" خلال الفيديو بالملابس الرياضية، وهي تمارس التمارين، خلال تواجدها بالجيم، ونال الفيديو تفاعل الجمهور.

يُذكر أن رانيا يوسف تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل، من خلال مسلسل "مملكة إبليس"، ويشاركها البطولة غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.