رامي صبري يحيي حفلاً خيريًا بالمنصورة احتفالاً بيوم اليتيم

أحيا رامي صبري حفلاً خيريًا بجامعه المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب الذين اختاروا رامي أن يكون نجمهم المفضل في هذه الاحتفالية، ويقام الحفل لصالح مستشفى الأورام والاحتفال بيوم اليتيم.

وصل «رامي» إلى مقر الجامعة بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير ويعد أول حفل لهما بعد توليها إدارة أعماله، وذلك وسط استقبال شديد من رئيس الجامعة وصعد إلى مسرح الحفل على أغنية «أجمل ليالي عمري» وسط صيحات وتصفيق الجمهور، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها «كلمه» و«الراجل» واهد الدنيا و«غالي» وسط أجواء من الرقص والتفاعل بين الطلاب.

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وبمجرد انتهاء رامي من الحفل قام العديد من الطلاب بالالتفاف حوله لالتقاط الصور السيلفي والتذكارية معه وسط تزاحم شديد حول نجمهم.

يذكر أن رامي يجهز حاليًا لألبومه الجديد الذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.