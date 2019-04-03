ماذا قالت بدرية أحمد عن الفيديو الفاضح الذي نشرته عبر سناب شات؟

حلت بدرية أحمد ضيفة على برنامج «دخان بلا نار»، الذي يعرض عبر قناة «الفجيرة»، وأجابت على سؤال إن كانت ممثلة إغراء.

أكدت بدرية أنها ممثلة إغراء، وممثلة كوميدية وممثلة تراجيدية، في إشارة منها إلى أنها ممثلة شاملة تستطيع تقديم كل الأدوار.

وردت بدرية على الانتقادات التي طالتها بسبب فيديو سبق ونشرته عبر حسابها في تطبيق «سناب شات» وهي تتناول آيس كريم، وصفه البعض بأنه خادش للحياء وبه إيحاءات جنسية.

أكدت بدرية أنها لم تقصد أية إيحاءات جنسية في الفيديو، وأن ما حدث أنها عندما نشرته ظهر بالتصوير البطيء؛ مما جعل البعض يشعر أن به بعض الإيحاءات.



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شاهدي الفيديو :