حسين الجسمي مختتمًا حفلات موسم الشرقية: تشرفت بالغناء أمام الجمهور السعودي

بحضور أكثر من 7 آلاف شخص تجمعوا في المسرح الكبير في الواجهة البحرية لمدينة الخُبَر بالمملكة العربية السعودية، اختتم الفنان حسين الجسمي، حفلات «موسم الشرقية» وسط تفاعل منقطع النظير اختلط صوته مع صوت الجمهور المردد لكلمات الأغنيات من أول صعود الجسمي إلى خشبة المسرح إلى نهاية الحفل، الذي امتد على مدار ساعتين من الزمن دون توقف، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية برفقة فرقته الموسيقية.

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ووصف الجسمي القادم من بلاد أبناء زايد الإمارات، إلى بلاد سلمان الشهامة السعودية، فخره بختام حفلات هذا الموسم من «موسم الشرقية» وتشرفه بالغناء أمام الجمهور السعودي، وأثنى خلال الحفل على التنظيم الرائع لشركة LUXURY KSA والهيئة العامة للترفيه على كل ما بذلوه لإنجاح هذا الحفل الكبير الذي يعد من أنجح حفلات هذا الموسم جماهيريًا وتنظيميًا، ووعد بالمزيد من الحفلات الجماهرية برفقة الجمهور السعودي وبجميع مدن المملكة.

وأنهى الجسمي حفله بعقد لقاءات صحافية متعددة مع أهل الصحافة والإعلام، الذين وجودوا من أجل تغطية الحفل المهيب الذي اعتبره الجميع مسك ختام موسم الشرقية هذا العام 2019.