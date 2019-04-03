ناهد السباعي: كل الرجال خائنون ولهذا هربت من فرحي يوم زفافي

خلال حوارها مع واحدة من المجلات العربية، كشفت الفنانة الشابة ناهد السباعي الكثير من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وبقصة زواجها التي انتهت يوم الفرح، بالإضافة إلى تعليقها على عدد من أعمالها الفنية.

في البداية كشفت ناهد عن سعادتها بلقب الجريئة الذي أطلقه جمهورها عليها، واعتبرت هذا اللقب إنجازاً يحسب لها؛ خاصة وأن جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان قدمت فيلم «امرأة على الطريق»، وكان دوراً جريئاً، لكنها تجاهلت الضجة التي أثارها، واستمتعت بنجاج الفيلم.

ترى ناهد السباعي، أن الجرأة ليست في تقديم أفلام مثيرة مثل حرام الجسد، أو احكي يا شهرزاد أو غيرها من الأعمال ذات الجرأة الفكرية، أو التي تطلب منها أن ترتدي مايوه وغيرها من الملابس المثيرة؛ بل الجرأة من وجهة نظرها هي تجسيد عمل مثل «هبة رجل الغراب».

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كشفت السباعي عن نصيحة والدتها لها؛ فهي دائماً تقول لها، أن تجعل جمهورها ينتظر ناهد الفنانة التي يحبون أعمالها الفنية، ولا ينتظرون لأنك ابنة المخرج مدحت السباعي، وحفيدة فريد شوقي وهدى سلطان.

وعن علاقتها بالرجال؛ فقالت إنها ترى أن جميعهم خونة ولا يوجد رجل لا تجري الخيانة بدمه، وأضافت أنها اكتشفت بعدم اقتناعها بفكرة الزواج، ولهذا قررت أن تهرب في آخر لحظة من هذه المسئولية.

وعن أحدث أعمالها؛ فهي تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «الزوجة 18»، ويشاركها بطولته كل من: حسن الرداد، وسلوى خطاب، وهيدي كرم وغيرهم.