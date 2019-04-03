أشرف عبد الباقي يصطحب فرقته الجديدة في جولة نيلية لدعم السياحة

قام النجم أشرف عبدالباقي برفقة فرقته الجديدة التي تقدم «مسرحية كلها غلط جريما في المعادي» بمحافظة المنيا، بجولة نيلية سياحية أثرية إلى قرية بني حسن، التي نالت إعجاب الجميع بجانب حسن الاستقبال من قبل أهل المنيا.

فيما سيتوجه عبدالباقي وفرقته الجديدة إلى محافظة أسيوط؛ استعدادًا لبدء العروض على مسرح جامعة أسيوط في الفترة من 3 وحتى 5 أبريل (نيسان) المقبل، ثم العودة مجددًا إلى القاهرة.

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مسرحية كلها غلط «the play that gose wrong» هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبروجواي بجانب لندن، وهي تأليفHenry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما في المعادي... مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.